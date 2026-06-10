Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

La passion ou la raison

Audrée Mcnicoll

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
1870. Alors que la guerre est terminée, un fantôme du passé de Tennessee refait surface. Son mari, qu'elle croyait mort au combat, revient pour la chercher. Un choix déchirant s'impose à elle : rester auprès de Jeffrey, son impétueux et séduisant cowboy, ou le quitter. Poussée par le devoir, elle tire un trait sur leur relation passionnelle. Ce n'est que des années plus tard que leurs routes se recroisent, alors que la vie de Tennessee est chamboulée par l'annonce du décès de son père. Elle apprend qu'elle héritera du ranch à une seule condition : cohabiter avec son ancien amant. Mais Jeffrey acceptera-t-il de la revoir, elle, la femme qui l'a brisé ? La rejettera-t-il lorsqu'il découvrira le lourd secret qu'elle cache ? C'est avec le coeur fébrile que Tennessee reprend la route du Montana.

Par Audrée Mcnicoll
Chez Editions de Mortagne

|

Auteur

Audrée Mcnicoll

Editeur

Editions de Mortagne

Genre

Romans historiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La passion ou la raison par Audrée Mcnicoll

Commenter ce livre

 

La passion ou la raison

Audrée Mcnicoll

Paru le 10/06/2026

314 pages

Editions de Mortagne

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782897925024
9782897925024
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.