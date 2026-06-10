La passion ou la raison

1870. Alors que la guerre est terminée, un fantôme du passé de Tennessee refait surface. Son mari, qu'elle croyait mort au combat, revient pour la chercher. Un choix déchirant s'impose à elle : rester auprès de Jeffrey, son impétueux et séduisant cowboy, ou le quitter. Poussée par le devoir, elle tire un trait sur leur relation passionnelle. Ce n'est que des années plus tard que leurs routes se recroisent, alors que la vie de Tennessee est chamboulée par l'annonce du décès de son père. Elle apprend qu'elle héritera du ranch à une seule condition : cohabiter avec son ancien amant. Mais Jeffrey acceptera-t-il de la revoir, elle, la femme qui l'a brisé ? La rejettera-t-il lorsqu'il découvrira le lourd secret qu'elle cache ? C'est avec le coeur fébrile que Tennessee reprend la route du Montana.