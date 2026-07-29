Puisque vous m'abandonnez, je vous mettrai à genoux Tome 4 . Edition limitée

Troublée par les mots de Lucillus, Agnès tombe dans le piège de l'ennemi et est téléportée dans un lieu inconnu. Alors qu'elle est contrainte de passer la nuit seule, ses pensées la ramènent à la tendresse maladroite que Lucillus lui a toujours témoignée. Elle sait qu'elle est la seule capable de briser son masque de prince froid et parfait et de troubler son impassibilité... Elle en est convaincue. Le coeur apaisé, Agnès et Lucillus laissent leur amour l'emporter. Contenu du coffret en édition limitée : 13 Cartes postales ; 2 Posters ; 1 Marque-page