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Puisque vous m'abandonnez, je vous mettrai à genoux Tome 4 . Edition limitée

Selen, Takako Midori

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Troublée par les mots de Lucillus, Agnès tombe dans le piège de l'ennemi et est téléportée dans un lieu inconnu. Alors qu'elle est contrainte de passer la nuit seule, ses pensées la ramènent à la tendresse maladroite que Lucillus lui a toujours témoignée. Elle sait qu'elle est la seule capable de briser son masque de prince froid et parfait et de troubler son impassibilité... Elle en est convaincue. Le coeur apaisé, Agnès et Lucillus laissent leur amour l'emporter. Contenu du coffret en édition limitée : 13 Cartes postales ; 2 Posters ; 1 Marque-page

Par Selen, Takako Midori
Chez Meian Editions

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Auteur

Selen, Takako Midori

Editeur

Meian Editions

Genre

Josei/femme

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Puisque vous m'abandonnez, je vous mettrai à genoux Tome 4 . Edition limitée

Selen, Takako Midori

Paru le 29/07/2026

196 pages

Meian Editions

12,95 €

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