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Marcher, s'assoir, dormir, manger et boire

Adolf Loos

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Rares sont les architectes à avoir laissé une empreinte tant par leur oeuvre construite que par leur oeuvre écrite. C'est le cas d'Adolf Loos, qui depuis la publication de son article "Ornement et Crime" en 1913 a acquis une réputation internationale de prophète de la modernité architecturale. A l'occasion de la publication en 2018 par la bibliothèque de Vienne d'un ensemble d'articles retrouvés parmi le fond d'archives d'un proche de Loos, ces textes inédits propose de faire découvrir au lecteur français de nouvelles pensées développées par Loos avec le même talent et la même actualité qu'il avait pu déjà apprécier dans l'ouvrage publié en 2003 dans la Petite Bibliothèque (Ornement et Crime et autres articles).

Par Adolf Loos
Chez Rivages

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Auteur

Adolf Loos

Editeur

Rivages

Genre

Architectes

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Marcher, s'assoir, dormir, manger et boire

Adolf Loos trad. Victor Gautrin

Paru le 10/06/2026

144 pages

Rivages

9,00 €

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