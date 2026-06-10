Marcher, s'assoir, dormir, manger et boire

Rares sont les architectes à avoir laissé une empreinte tant par leur oeuvre construite que par leur oeuvre écrite. C'est le cas d'Adolf Loos, qui depuis la publication de son article "Ornement et Crime" en 1913 a acquis une réputation internationale de prophète de la modernité architecturale. A l'occasion de la publication en 2018 par la bibliothèque de Vienne d'un ensemble d'articles retrouvés parmi le fond d'archives d'un proche de Loos, ces textes inédits propose de faire découvrir au lecteur français de nouvelles pensées développées par Loos avec le même talent et la même actualité qu'il avait pu déjà apprécier dans l'ouvrage publié en 2003 dans la Petite Bibliothèque (Ornement et Crime et autres articles).