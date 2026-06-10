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Livre de coloriage Anges

Laeti Vanille

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Laissez-vous envelopper par la douceur des anges ! Plongez dans un univers apaisant où anges messagers, ailes protectrices, rayons célestes et symboles sacrés se mêlent pour éveiller votre imagination. Angelots, gardiens silencieux et guides lumineux se dévoilent à travers des coloriages vibrant d'énergie spirituelle. Offrez des couleurs à la sérénité, à la pureté et à la force intérieure que portent les anges ! Une collection de livres de coloriage pour vous détendre, libérer vos émotions, méditer, développer votre créativité, ou tout simplement passer le temps ! Sortez votre plus belle palette de couleurs ou juste deux ou trois crayons mal taillés et lancez-vous ! Vous avez même le droit de dépasser car l'essentiel est de lâcher prise et de passer un moment avec vous-même.

Par Laeti Vanille
Chez Editions Jacques Grancher

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Auteur

Laeti Vanille

Editeur

Editions Jacques Grancher

Genre

Coloriages adultes

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Livre de coloriage Anges

Laeti Vanille

Paru le 10/06/2026

48 pages

Editions Jacques Grancher

9,00 €

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Scannez le code barre 9782733916247
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