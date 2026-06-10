D'un Train et des poussières

Durant la première partie du roman, une multitude de personnages apparaissent. Des fragments de vie de chacun d'eux, certaines de leurs aspirations, leurs rêves. Ce sont des histoires fortes, parfois singulières, révélant quelques mystères, voire certains secrets. Le seul lien qui relie ces personnages est un train qui parcourt un trajet déterminé. Les uns l'empruntent régulièrement, un employé de bureau, un couple d'enseignants, un lycéen, une jeune femme qui, chaque semaine, rejoint une forêt. Un autre, un homme âgé, regarde ce même train tous les jours depuis la fenêtre de sa cuisine. Tous ces personnages ne semblent rien avoir en commun si ce n'est ce train. C'est précisément ce que cherche la construction même de ce roman puisqu'il s'agira, plus tard, d'assembler ces fragments comme les pièces d'un puzzle, en découvrant ce qui unit, en réalité, tous ces personnages. S'il est présent dans le décor de la première partie, le personnage principal n'apparaît réellement que dans la deuxième, et le lecteur le suit jusqu'à la fin. Ce personnage est un jeune homme qui a décidé de tout laisser derrière lui. Il est dans le train et décide d'aller jusqu'au terminus qu'il atteindra le lendemain. Durant le temps du voyage, il va découvrir, de gare en gare, des villes étonnantes, des villes invisibles, comme dirait Italo Calvino. Le lecteur va lentement découvrir qui il est et lui-même va découvrir également ce que le lecteur sait depuis le début, à savoir qu'il est un personnage de roman... Ce roman questionne le monde dans lequel nous nous trouvons, ce qui se cache derrière chacun d'entre nous comme histoires extraordinaires, afin de révéler la magie que chacun possède. Il questionne ce qui nous unit, ce qui fait de nous des êtres sociaux, quitte à désobéir. Il questionne aussi nos blessures, une vision de notre avenir, même si elle est idéalisée, sur ces éléments intangibles que la société nous impose en proposant une réponse artistique, une réponse littéraire. S'il est facile de trouver ce genre de réponse dans un roman, c'est évidemment bien plus difficile dans la réalité.