Méthode heuristique français CE2

Un guide papier CE2, sous forme de pages détachables, enrichi de diaporamas et de compléments numériques. IMPORTANT ! Pour préparer la rentrée, téléchargez gratuitement la période 1 sur le site compagnon : https : //mhf. nathan. fr/9782095063450 Une programmation souple et modulable, en 120 séances, réalisable sur l'année. Un guide très explicite et détaillé, avec le déroulé pas à pas, pour s'approprier facilement la méthode et réduire le temps de préparation. Des tableaux pour visualiser la programmation des compétences chaque semaine. + Un espace numérique accessible via un code d'activation unique fourni avec le guide version papier : Plus de 200 diaporamas animés et modifiables pour aider les élèves à conceptualiser Les fiches d'activités élève Des évaluations modifiables et imprimables Des ressources complémentaires : fiches d'aide aux devoirs pour les parents, vidéos des leçons, des stratégies... La version vidéoprojetable des mini-fichiers et les corrigés