Quand tu n'es plus là...

Et si le départ d'un proche n'était pas seulement une épreuve, mais une initiation pour s'ouvrir à une compréhension plus vaste de la mort et de l'absence ? Ce livre ne promet pas d'effacer la douleur. Il ouvre un passage. Selon les enseignements de Rudolf Steiner, le deuil devient transformation. La mort cesse d'être une fin pour devenir un seuil. L'absence se change en transformation intérieure. Un texte vivant, accessible, pour tous ceux qui cherchent un sens sans trahir la réalité de la souffrance. Un livre réconfortant et un baume pour les coeurs endeuillés.