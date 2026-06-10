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Quand tu n'es plus là...

Rudolf Steiner

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Et si le départ d'un proche n'était pas seulement une épreuve, mais une initiation pour s'ouvrir à une compréhension plus vaste de la mort et de l'absence ? Ce livre ne promet pas d'effacer la douleur. Il ouvre un passage. Selon les enseignements de Rudolf Steiner, le deuil devient transformation. La mort cesse d'être une fin pour devenir un seuil. L'absence se change en transformation intérieure. Un texte vivant, accessible, pour tous ceux qui cherchent un sens sans trahir la réalité de la souffrance. Un livre réconfortant et un baume pour les coeurs endeuillés.

Par Rudolf Steiner
Chez Ali Baba

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Auteur

Rudolf Steiner

Editeur

Ali Baba

Genre

Histoire des religions

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Quand tu n'es plus là...

Rudolf Steiner

Paru le 10/06/2026

156 pages

Ali Baba

13,90 €

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Scannez le code barre 9782488183444
9782488183444
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