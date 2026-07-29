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Méthode heuristique français CE1

Boyer aline Le, Aline Le Boyer

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Un guide papier CE1, sous forme de pages détachables, enrichi de diaporamas et de compléments numériques. IMPORTANT ! Pour préparer la rentrée, téléchargez gratuitement la période 1 sur le site compagnon : https : //mhf. nathan. fr/9782095063443 Une programmation souple et modulable, en 120 séances, réalisable sur l'année. Un guide très explicite et détaillé, avec le déroulé pas à pas, pour s'approprier facilement la méthode et réduire le temps de préparation. Des tableaux pour visualiser la programmation des compétences chaque semaine. + Un espace numérique accessible via un code d'activation unique fourni avec le guide version papier : Plus de 200 diaporamas animés et modifiables pour aider les élèves à conceptualiser Les fiches d'activités élève Des évaluations modifiables et imprimables Des ressources complémentaires : fiches d'aide aux devoirs pour les parents, vidéos des leçons, des stratégies... La version vidéoprojetable des mini-fichiers et les corrigés

Par Boyer aline Le, Aline Le Boyer
Chez Nathan

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Auteur

Boyer aline Le, Aline Le Boyer

Editeur

Nathan

Genre

Français CE1

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Méthode heuristique français CE1

Boyer aline Le, Aline Le Boyer

Paru le 20/08/2026

352 pages

Nathan

59,00 €

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Scannez le code barre 9782095063443
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