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Le Tour du monde des animaux

Stéphanie Ledu

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Une compilation interactive et ludique. Grâce à des textes courts illustrés et à plus de deux cents autocollants, découvre tous les secrets des animaux ! Découvres-en plus sur les animaux... Quand sont apparus les dinosaures ? Qu'est-ce qu'un mégalodon ? Comment chassent les lions ? Pourquoi le pelage du lièvre arctique change-t-il de couleur en hiver ? Comment s'appelle le petit du sanglier ? Où dort le renard ? Autant de questions auxquelles répondent les 112 pages de cette compilation autour des animaux... . grâce à " Mes docs à coller " ! La collection qui fait découvrir aux petits leurs premiers savoirs documentaires par le biais d'autocollants à positionner. Retrouvez six titres emblématiques de la collection réunis dans un maxi format exclusif, avec plus de deux cents autocollants à coller, pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Par Stéphanie Ledu
Chez Editions Milan

|

Auteur

Stéphanie Ledu

Editeur

Editions Milan

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Le Tour du monde des animaux

Stéphanie Ledu

Paru le 10/06/2026

96 pages

Editions Milan

11,90 €

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Scannez le code barre 9782408065881
9782408065881
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