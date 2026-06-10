Le Tour du monde des animaux

Une compilation interactive et ludique. Grâce à des textes courts illustrés et à plus de deux cents autocollants, découvre tous les secrets des animaux ! Découvres-en plus sur les animaux... Quand sont apparus les dinosaures ? Qu'est-ce qu'un mégalodon ? Comment chassent les lions ? Pourquoi le pelage du lièvre arctique change-t-il de couleur en hiver ? Comment s'appelle le petit du sanglier ? Où dort le renard ? Autant de questions auxquelles répondent les 112 pages de cette compilation autour des animaux... . grâce à " Mes docs à coller " ! La collection qui fait découvrir aux petits leurs premiers savoirs documentaires par le biais d'autocollants à positionner. Retrouvez six titres emblématiques de la collection réunis dans un maxi format exclusif, avec plus de deux cents autocollants à coller, pour le plus grand plaisir des petits et des grands.