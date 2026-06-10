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#Album jeunesse

Waaaargh, une nuit sous les étoiles !

Mim, Thierry Bedouet

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Aujourd'hui, une surprise attend Nino Dino : avec Papa, Maman et Bébé Dino, il part camper dans la forêt des Mastodontes ! Une fois le balluchon prêt, ils partent pour l'aventure. En chemin, Nino Dino et son frère s'amusent comme des fous. Puis, une fois arrivés sur le lieu du campement, ils préparent tous ensemble le feu et un lit de fortune pour dormir à la belle étoile. Quand la nuit tombe enfin, Nino Dino s'émerveille de la magie du moment. Une aventure du quotidien à hauteur d'enfant Nino Dino est un personnage miroir pour les enfants de maternelle. Cette aventure suscite chez lui une grande joie, de l'impatience et de l'émerveillement. Cette proximité émotionnelle permet aux jeunes lecteurs de s'identifier pleinement et de comprendre les sentiments qui les habitent avant un événement très attendu. Une histoire pour accompagner les premières fois Cette petite histoire valorise les premières fois. Nino Dino n'a jamais dormi dehors auparavant. De cette aventure découlent de beaux moments empreints d'enchantement qui peuvent encourager les tout-petits à faire preuve d'audace et à tenter de nouvelles expériences. Une célébration de la nature et de l'aventure L'excursion de Nino Dino invite à apprivoiser la nature avec émerveillement plutôt qu'avec crainte. Le petit dinosaure découvre les joies simples du camping : faire un feu, se préparer un petit lit de feuillage, faire griller de la guimauve, contempler les étoiles... Une invitation à ralentir, observer et s'émerveiller.

Par Mim, Thierry Bedouet
Chez Editions Milan

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Auteur

Mim, Thierry Bedouet

Editeur

Editions Milan

Genre

Milan

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Waaaargh, une nuit sous les étoiles !

Mim, Thierry Bedouet

Paru le 10/06/2026

24 pages

Editions Milan

6,90 €

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