Gouffre de Padirac, France. Devant une stalactite gigantesque de plus de deux millions d'années et les caméras du monde entier, un expert des organismes vivant en conditions extrêmes s'apprête à révéler le secret de l'immortalité. Ou un appel déchirant venu du fond des âges ? A Rocamadour tout proche, une jeune archéologue recherche les reliques d'un saint disparu au corps préservé. Dans les coulisses, des abbés et des chasseurs de miracles s'agitent. Et le sang coule. L'Ange de Padirac est une fabuleuse aventure, qui navigue entre l'Histoire et la science-fiction, le fantastique et la romance. "L'énigme est passionnante, la trame historique respectée, et j'ai dévoré les pages ! Mais ce livre est plus que cela : il est beau par les sentiments profonds qu'il véhicule". (Anne-Marie Pêcheur, conférencière, docteur en Histoire, Chevalier des Arts et Lettres).