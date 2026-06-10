Lights, Drag, Action !

Aloïs vit seul avec sa mère en banlieue parisienne. Passionné par l'univers du drag, il rêve de devenir une queen de renom ! Mais quand on est un adolescent gay dans le placard, la vie n'est pas simple tous les jours... La rentrée s'annonce pourtant particulièrement stimulante. Entre l'arrivée d'un nouvel élève qui ne le laisse pas indi érent et le passage dans sa ville de Haus of Starz (son groupe de drag queens préféré ! ), Aloïs ne sait plus où donner de la tête. Saura-t-il saisir cette opportunité de faire un premier pas vers son rêve ? Kam Hugh et Narumi Shigematsu s'associent pour créer un manga d'exception ! Grâce à ses personnages pleins de vie et ses sublimes dessins, cette oeuvre vous plongera dans l'ascension artistique d'un adolescent hors norme.