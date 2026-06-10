Le saint abandon

Dom Vital Lehodey livre les conditions sans lesquelles Dieu ne peut agir en nous. "J'avais cherché la sainteté de prime abord dans les austérités, et certes elles ont leur prix et nous devons nous y porter avec amour ; plus tard, je crus la trouver dans les voies de l'oraison, dans l'union plus intime de l'esprit et du coeur avec Dieu, et c'était un réel progrès ; et maintenant je m'efforce de l'obtenir par la sainte petitesse, avec l'obéissance filiale et le confiant abandon : c'est assurément beaucoup mieux. Y a-t-il quelque chose de plus élevé ? Jusqu'ici je ne le crois pas. ". . Dom Vital Lehodey, né Alcime Lehodey en 1857, meurt à Bricquebec en 1948. Ordonné prêtre à Coutances en 1880, il exerce un ministère paroissial jusqu'à son entrée chez les trappistes en 1890. Il y fait profession solennelle cinq ans plus tard, juste avant d'être élu abbé en 1895. Il en devient abbé émérite en 1919. Durant son très long ministère abbatial, il se distingue par son esprit missionnaire. Il fonde huit prieurés au Japon, deux monastères d'hommes et six de femmes.