Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Le saint abandon

Vital Lehodey

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dom Vital Lehodey livre les conditions sans lesquelles Dieu ne peut agir en nous. "J'avais cherché la sainteté de prime abord dans les austérités, et certes elles ont leur prix et nous devons nous y porter avec amour ; plus tard, je crus la trouver dans les voies de l'oraison, dans l'union plus intime de l'esprit et du coeur avec Dieu, et c'était un réel progrès ; et maintenant je m'efforce de l'obtenir par la sainte petitesse, avec l'obéissance filiale et le confiant abandon : c'est assurément beaucoup mieux. Y a-t-il quelque chose de plus élevé ? Jusqu'ici je ne le crois pas. ". . Dom Vital Lehodey, né Alcime Lehodey en 1857, meurt à Bricquebec en 1948. Ordonné prêtre à Coutances en 1880, il exerce un ministère paroissial jusqu'à son entrée chez les trappistes en 1890. Il y fait profession solennelle cinq ans plus tard, juste avant d'être élu abbé en 1895. Il en devient abbé émérite en 1919. Durant son très long ministère abbatial, il se distingue par son esprit missionnaire. Il fonde huit prieurés au Japon, deux monastères d'hommes et six de femmes.

Par Vital Lehodey
Chez Ephata

|

Auteur

Vital Lehodey

Editeur

Ephata

Genre

Prière et spiritualité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le saint abandon par Vital Lehodey

Commenter ce livre

 

Le saint abandon

Vital Lehodey

Paru le 10/06/2026

560 pages

Ephata

10,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385501228
9782385501228
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.