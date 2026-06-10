Stitch : Mission Temporelle ! Tome 1

Stitch passe en mode sauvetage temporel ! Ennemi juré de Stitch, le maléfique professeur Hämsterviel a volé une machine à voyager dans le temps et compte réécrire l'Histoire pour devenir le maître de l'univers ! La Fédération Galactique n'a qu'une seule solution : envoyer l'expérience 626 à sa poursuite, en espérant que Stitch ne sème pas plus de pagaille qu'il n'y en a déjà. Sa première destination sera l'Egypte ancienne mais catastrophe, les pyramides sont devenues... carrées ! Si notre alien bleu préféré ne réussit pas à remettre les choses en ordre, c'est le monde entier qui risque d'être en danger ! Sera-t-il à la hauteur ? Stitch, incontrôlable mais craquant, dans un voyage à travers les époques et l'Histoire !