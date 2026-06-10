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Secretum

Rita Monaldi, Francesco Sorti

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Rome, 1700, année du jubilé. Les pèlerins du monde entier se pressent aux portes de la ville. Leur ferveur n'a d'égale que l'inquiétude qui règne, en haut lieu, sur la santé du Saint-Père... Mais l'heure est à la fête : ce soir, le cardinal Spada marie son neveu - tout ce que Rome compte de personnages importants a fait le déplacement. Atto Melani lui-même, ancien castrat et espion de Louis XIV, est venu de Paris. Les étoffes chatoient et les conversations vont bon train. Dans la foule, soudain, un coup de poignard, et l'abbé Melani s'écroule... Un premier attentat qui en appellera d'autres. Les successions simultanées du pape et de la couronne d'Espagne bouleversent la donne géopolitique. Dès lors, luttes d'influence, agents doubles et faux documents fleurissent tandis que le Saint-Siège bouillonne bientôt de mille secrets... Rita Monaldi et Francesco Sorti, mari et femme dans la vie, formés respectivement comme philologue et musicologue, ont fait leurs débuts en 2002 avec Imprimatur et sont les auteurs de 15 livres traduits en 26 langues et dans 60 pays, avec plus de deux millions d'exemplaires vendus. L'Express les a qualifiés "d'héritiers d'Umberto Eco" . El País a comparé leur premier livre aux classiques de la littérature du XX siècle tels que Le Nom de la rose et Le Guépard. Leur roman Malaparte. Morte come me a été finaliste du prix Strega en 2017. A partir de la trilogie "Dante di Shakespeare" (2021-2024), leur fille Theodora Maria Sorti s'est jointe à leur équipe.

Par Rita Monaldi, Francesco Sorti
Chez Nouveau monde Editions

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Auteur

Rita Monaldi, Francesco Sorti

Editeur

Nouveau monde Editions

Genre

Policiers historiques

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Secretum

Rita Monaldi, Francesco Sorti trad. Nathalie Bauer

Paru le 10/06/2026

1088 pages

Nouveau monde Editions

14,90 €

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