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#Album jeunesse

Tirirou le petit cochon de la montagne

Gérard Guerrier, Fabrice Bertolotto

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Tirirou, un petit cochon tout propre, vit paisible et heureux dans une ferme au pied des montagnes. Mais voilà que vient l'été, et avec lui, les grandes vacances ! Tirirou quitte la vallée pour rejoindre le refuge du Pra des Loulous. Il y découvre un certain savoir-vivre et les tâches qui occupent les gardiens au quotidien. Au gré de ses aventures, il fait la rencontre des autres habitants de la montagne estivale. L'aspect visuel de cet album est tout aussi captivant que son histoire. Les illustrations éblouissantes, réalisées par Fabrice Bertolotto, donnent vie à chaque personnage et chaque scène pour une immersion totale dans ce paysage alpin magique. Après Tirirou champion de ski et secouriste, il s'agit du troisième tome de la série Tirirou, le petit cochon de la montagne dédiée aux enfants. Une exploration ludique et éducative qui laisse une empreinte durable dans l'esprit des jeunes lecteurs. Un récit qui marie humour, éducation et beauté artistique pour créer une expérience de lecture unique et enrichissante.

Par Gérard Guerrier, Fabrice Bertolotto
Chez Editions du Mont-Blanc

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Auteur

Gérard Guerrier, Fabrice Bertolotto

Editeur

Editions du Mont-Blanc

Genre

Autres éditeurs (K à O)

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Tirirou le petit cochon de la montagne

Gérard Guerrier, Fabrice Bertolotto

Paru le 10/06/2026

48 pages

Editions du Mont-Blanc

14,40 €

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Scannez le code barre 9782365452229
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