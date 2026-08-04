Spé Maths 1re

Ce livre comprend chacun des questions de type QCM sur l'ensemble des automatismes à maîtriser et 30 exercices de synthèse évaluant tous les chapitres et les savoir-faire fondamentaux. Plus précisément, il propose : - des corrigés détaillés : - des rappels de cours ; - des points méthodologiques ; - des astuces calculatoires pour mener un calcul efficacement sans utiliser la calculatrice ; - des remarques et approfondissements pour enrichir la réflexion autour d'une question ; - des mises en garde lorsqu'il y a un risque particulier d'erreur ou de confusion.