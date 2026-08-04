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Spé Maths 1re

Cédric Thomas

ActuaLitté
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Ce livre comprend chacun des questions de type QCM sur l'ensemble des automatismes à maîtriser et 30 exercices de synthèse évaluant tous les chapitres et les savoir-faire fondamentaux. Plus précisément, il propose : - des corrigés détaillés : - des rappels de cours ; - des points méthodologiques ; - des astuces calculatoires pour mener un calcul efficacement sans utiliser la calculatrice ; - des remarques et approfondissements pour enrichir la réflexion autour d'une question ; - des mises en garde lorsqu'il y a un risque particulier d'erreur ou de confusion.

Par Cédric Thomas
Chez Ellipses

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Auteur

Cédric Thomas

Editeur

Ellipses

Genre

Mathématiques

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Spé Maths 1re

Cédric Thomas

Paru le 18/08/2026

240 pages

Ellipses

16,00 €

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Scannez le code barre 9782340117631
9782340117631
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