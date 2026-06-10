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Ovnis et expériences extrêmes

Collectif, Jean-Michel Grandsire

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Cet ouvrage propose une approche résolument transversale du phénomène ovni, en le situant à la frontière du normal et du paranormal. Loin de réduire les observations à une simple hypothèse extraterrestre, les textes réunis ici explorent les profondes analogies entre rencontres rapprochées d'ovnis, expériences de mort imminente (EMI/NDE), transcommunication instrumentale (TCI) et états modifiés de la conscience. A travers des contributions majeures de Jean-Michel Grandsire, Michel Picard, Laurent Guyénot, Jean Sider et d'autres auteurs, le dossier met en évidence un point commun troublant : ces expériences, souvent marquées par une dimension absurde, déroutante ou symbolique, produisent chez les témoins une transformation durable de la perception du monde, de la vie et de la conscience. S'appuyant notamment sur les travaux de Kenneth Ring et sur une lecture évolutionniste du phénomène, l'ouvrage défend l'idée que les ovnis pourraient jouer un rôle de catalyseur psychospirituel, agissant comme des agents de déstructuration culturelle et de remise en question des certitudes matérialistes. L'hypothèse d'une intelligence non humaine - planétaire ou transcendante - est abordée avec prudence, sans jamais clore le débat. En refusant toute explication unique et en croisant ufologie, parapsychologie, psychologie et spiritualité, " Ovnis et expériences extrêmes " invite le lecteur à dépasser les oppositions classiques entre science et croyance, pour envisager le phénomène ovni comme un révélateur des mutations profondes de la conscience humaine.

Par Collectif, Jean-Michel Grandsire
Chez JMG Editions

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Auteur

Collectif, Jean-Michel Grandsire

Editeur

JMG Editions

Genre

Extraterrestres

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Ovnis et expériences extrêmes

Collectif, Jean-Michel Grandsire

Paru le 10/06/2026

224 pages

JMG Editions

18,50 €

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Scannez le code barre 9782357844704
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