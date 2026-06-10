Et si l'histoire de la Terre et de l'humanité avait été volontairement occultée ? Dans La Passion de Sophia, Marie Borin s'appuie sur les travaux d'Immanuel Velikovsky, auteur de Mondes en collision, ainsi que sur les mythes sumériens et bibliques, pour proposer une relecture radicale de notre passé. Les preuves se trouveraient à la fois dans la géologie, les fossiles, les ruines de civilisations anciennes et les mythes universels (Bible, textes mésopotamiens, traditions amérindiennes, asiatiques, etc.). L'ouvrage explore également l'hypothèse d'une intervention des Anunnaki, entités venues d'ailleurs, qui auraient occupé la Terre, modifié l'espèce humaine et instauré des systèmes de domination fondés sur la peur, le sacrifice et la culpabilité. Les religions bibliques seraient la traduction déformée de cette domination. Celles-ci ainsi que la science officielle auraient ensuite déformé ou effacé cette mémoire, maintenant l'humanité dans l'oubli de son origine et de sa véritable nature. L'humanité n'est ni mauvaise ni violente par nature : elle est traumatisée, manipulée et amnésique. En redonnant toute sa place à Sophia, principe de sagesse et de conscience, ce livre invite à retrouver la mémoire perdue, à guérir le traumatisme collectif et à renouer avec une relation sacrée entre l'humanité et Gaïa et à redevenir un "enfant de Lumière".