Foot à cinq

A la poursuite de ses rêves Passionnée de football, Alexandra a toujours rêvé de devenir une grande championne. Après avoir perdu une jambe suite à un accident de la route, elle a passé de longs mois en convalescence. Mais ce n'est pas ça qui va l'arrêter. Aujourd'hui il est temps pour la jeune fille de retourner à l'école, de faire face aux regards des autres mais aussi de chercher une équipe capable de l'accueillir telle qu'elle est ! Car Alex compte bien retourner sur le terrain. Alors qu'elle doit garder le cap et trouver son équilibre au sein du collège mais aussi au sein de sa famille suite à l'accident, elle va faire une rencontre qui fera chavirer son coeur... Mathieu, est joueur de foot lui aussi et l'encourage à poursuivre son rêve. Après tout si Alex, trouve une quatrième joueuse, ses amis et elle, pourraient peut-être former une équipe de 5 et tenter leur chance ensemble ? Entre relations amicales compliquées, estime de soi en berne et défis à relever pour participer à la compétition de foot à 5 qui se profile, Alex aura fort à faire dans ce second tome haut en couleur où l'on suit le quotidien d'une adolescente d'aujourd'hui. Leçon de courage, Balle au pied, aborde le thème de la reconstruction de soi. Lylian (Méto, Les Géants...) trouve le ton juste pour traiter une question rarement abordée en jeunesse : comment vivre avec un handicap ? Avec cette série aux dessins solaires et une mise en scène à hauteur des personnages, nous entrons dans une histoire d'amitié, de résilience et d'espoir.