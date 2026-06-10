Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Bande dessinée jeunesse

Foot à cinq

Lylian, Lesdeuxpareilles

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A la poursuite de ses rêves Passionnée de football, Alexandra a toujours rêvé de devenir une grande championne. Après avoir perdu une jambe suite à un accident de la route, elle a passé de longs mois en convalescence. Mais ce n'est pas ça qui va l'arrêter. Aujourd'hui il est temps pour la jeune fille de retourner à l'école, de faire face aux regards des autres mais aussi de chercher une équipe capable de l'accueillir telle qu'elle est ! Car Alex compte bien retourner sur le terrain. Alors qu'elle doit garder le cap et trouver son équilibre au sein du collège mais aussi au sein de sa famille suite à l'accident, elle va faire une rencontre qui fera chavirer son coeur... Mathieu, est joueur de foot lui aussi et l'encourage à poursuivre son rêve. Après tout si Alex, trouve une quatrième joueuse, ses amis et elle, pourraient peut-être former une équipe de 5 et tenter leur chance ensemble ? Entre relations amicales compliquées, estime de soi en berne et défis à relever pour participer à la compétition de foot à 5 qui se profile, Alex aura fort à faire dans ce second tome haut en couleur où l'on suit le quotidien d'une adolescente d'aujourd'hui. Leçon de courage, Balle au pied, aborde le thème de la reconstruction de soi. Lylian (Méto, Les Géants...) trouve le ton juste pour traiter une question rarement abordée en jeunesse : comment vivre avec un handicap ? Avec cette série aux dessins solaires et une mise en scène à hauteur des personnages, nous entrons dans une histoire d'amitié, de résilience et d'espoir.

Par Lylian, Lesdeuxpareilles
Chez Glénat

|

Auteur

Lylian, Lesdeuxpareilles

Editeur

Glénat

Genre

BD jeunesse divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Foot à cinq par Lylian, Lesdeuxpareilles

Commenter ce livre

 

Foot à cinq

Lylian, Lesdeuxpareilles

Paru le 10/06/2026

64 pages

Glénat

12,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344056479
9782344056479
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.