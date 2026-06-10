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#Roman francophone

Cette Ava

Catherine Epars

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Le portrait d'Ava Gardner, photographiée par Helmut Newton en 1984. Ce visage de la maturité d'une beauté provocante n'est visible dans aucun film. Le visage manquant. L'actrice, esprit incandescent et libre, porte en elle une dimension dont elle n'a pas la maîtrise, mais l'instinct. Le système hollywoodien, paroxysme de la violence économique et patriarcale, a restreint sa personnalité hors norme à des représentations stéréotypées. Et si tout se cachait à la surface ? L'oeil de la caméra saisit la singularité d'un être. Dans le cas d'Ava Gardner, une lumière, une puissance, qui laissent le spectateur K. -O. La pellicule a été irradiée par sa beauté exceptionnelle. Tout vient de la lumière et tout y revient. Ce texte est une restitution. Sept séquences, sept déclarations posthumes. Invitée d'honneur : Ava Gardner.

Par Catherine Epars
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Catherine Epars

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

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Cette Ava

Catherine Epars

Paru le 10/06/2026

88 pages

Editions L'Harmattan

13,00 €

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Scannez le code barre 9782336624846
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