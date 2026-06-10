Le traitement rééducatif des troubles vocaux vise à rétablir une voix fonctionnelle et durable grâce à une démarche structurée et adaptée à chaque patient. Cet ouvrage développe les différents moyens rééducatifs utilisables dans le traitement de ces troubles vocaux. Il se compose de dix chapitres : - dysphonies dysfonctionnelles - rééducation vocale - repos vocal / hygiène vocale - traitement rééducatif dans les dysphonies d'origine psychologique - rééducation vocale dans les dysphonies dysfonctionnelles avec complications laryngées - rééducation vocale dans les dysphonies de formes particulières - rééducation vocale dans les défauts de mobilité des plis vocaux - traitement rééducatif des dysphonies d'origine organique - réhabilitation vocale après laryngectomie partielle - réhabilitation vocale après laryngectomie totale. Plus de 100 exercices commentés et 20 vidéos viennent étayer le texte et sont téléchargeables via un minisite compagnon de l'ouvrage. Ce livre de référence est l'outil indispensable des orthophonistes des phoniatres et des étudiants en formation. François Le Huche est ancien ORL et phoniatre. Il a exercé pendant 40 ans à la consultation de Phoniatrie à l'Institut Arthur-Vernes à Paris. André Allali est orthophoniste ancien enseignant en orthophonie et ancien attaché à la consultation de phoniatrie de l'Institut Arthur-Vernes de Paris à la consultation de l'hôpital Saint-Antoine et de la Pitié-Salpêtrière.