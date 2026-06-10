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Téméraire Intégrale Tome 2

Naomi Novik

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Tandis que les troupes de Sa Majesté défendent ardemment les côtes de l'Angleterre contre les armées toujours plus pressantes de Napoléon Bonaparte, une redoutable épidémie décime les rangs des dragons de combat. Seuls Téméraire, le dragon du capitaine Will Laurence, et quelques congénères inexpérimentés semblent échapper au mal. Une nouvelle fois, Téméraire et Will vont tenter l'impossible afin de sauver leur pays. Ils s'envolent pour l'Afrique, à la recherche d'un remède qui mettrait fin à cette mystérieuse contagion...

Par Naomi Novik
Chez J'ai lu

|

Auteur

Naomi Novik

Editeur

J'ai lu

Genre

Fantasy

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Téméraire Intégrale Tome 2

Naomi Novik

Paru le 10/06/2026

1024 pages

J'ai lu

20,90 €

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