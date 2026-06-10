Téméraire Intégrale Tome 2

Tandis que les troupes de Sa Majesté défendent ardemment les côtes de l'Angleterre contre les armées toujours plus pressantes de Napoléon Bonaparte, une redoutable épidémie décime les rangs des dragons de combat. Seuls Téméraire, le dragon du capitaine Will Laurence, et quelques congénères inexpérimentés semblent échapper au mal. Une nouvelle fois, Téméraire et Will vont tenter l'impossible afin de sauver leur pays. Ils s'envolent pour l'Afrique, à la recherche d'un remède qui mettrait fin à cette mystérieuse contagion...