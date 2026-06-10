Les résistants de la cité bleue

Elèves le jour. Résistants la nuit. Quand Lin, une lapine de seize ans, trouve refuge avec sa famille dans la Cité bleue, elle croit enfin débuter une nouvelle vie loin des loups qui ont attaqué son village. Mais très vite, elle commence à douter : la Cité est-elle vraiment le havre de paix tant espéré ? Lorsqu'un lièvre conservateur est élu maire, méfiance et peur s'instillent partout et les lapins deviennent la cible de discriminations de plus en plus assumées. Pour Lin, hors de question de rester les bras croisés. Avec ses nouveaux amis, elle compte bien se battre au nom de l'égalité, quel qu'en soit le prix...