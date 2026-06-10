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#Bande dessinée jeunesse

Les résistants de la cité bleue

David Moitet

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Elèves le jour. Résistants la nuit. Quand Lin, une lapine de seize ans, trouve refuge avec sa famille dans la Cité bleue, elle croit enfin débuter une nouvelle vie loin des loups qui ont attaqué son village. Mais très vite, elle commence à douter : la Cité est-elle vraiment le havre de paix tant espéré ? Lorsqu'un lièvre conservateur est élu maire, méfiance et peur s'instillent partout et les lapins deviennent la cible de discriminations de plus en plus assumées. Pour Lin, hors de question de rester les bras croisés. Avec ses nouveaux amis, elle compte bien se battre au nom de l'égalité, quel qu'en soit le prix...

Par David Moitet
Chez Editions Didier

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Auteur

David Moitet

Editeur

Editions Didier

Genre

Romans, témoignages & Co

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Les résistants de la cité bleue

David Moitet

Paru le 10/06/2026

224 pages

Editions Didier

15,90 €

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