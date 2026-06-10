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#Album jeunesse

Pourquoi tu boudes, Eugénie ?

Maurèen Poignonec, Olivier Dutto

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Eugénie boude. Elle boude parce qu'elle a dit à papa 'Je veux être chevalier ! ' et que papa lui a répondu que ce n'était pas possible. Eugénie s'insurge : c'est parce qu'elle est une fille, c'est ça ? parce qu'on dit pas LA chevalier ? Eh bien voilà, à partir d'aujourd'hui, elle, Eugénie, cheffe des boudeuses, décide qu'on peut dire LA Chevalier et s'il y en a qui sont pas contents, qu'ils viennent la voir et elle les enfermera dans un cachot, ou leur fera manger la litière de Touffu, son chat ! Et voilà Eugénie partie dans une grande révolution... Une réflexion sur le genre et les rôles attribués, avec une héroïne rebelle qui n'a pas peur de clamer ses revendications !

Par Maurèen Poignonec, Olivier Dutto
Chez Editions Didier

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Auteur

Maurèen Poignonec, Olivier Dutto

Editeur

Editions Didier

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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Pourquoi tu boudes, Eugénie ?

Maurèen Poignonec, Olivier Dutto

Paru le 10/06/2026

32 pages

Editions Didier

13,10 €

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