Pourquoi tu boudes, Eugénie ?

Eugénie boude. Elle boude parce qu'elle a dit à papa 'Je veux être chevalier ! ' et que papa lui a répondu que ce n'était pas possible. Eugénie s'insurge : c'est parce qu'elle est une fille, c'est ça ? parce qu'on dit pas LA chevalier ? Eh bien voilà, à partir d'aujourd'hui, elle, Eugénie, cheffe des boudeuses, décide qu'on peut dire LA Chevalier et s'il y en a qui sont pas contents, qu'ils viennent la voir et elle les enfermera dans un cachot, ou leur fera manger la litière de Touffu, son chat ! Et voilà Eugénie partie dans une grande révolution... Une réflexion sur le genre et les rôles attribués, avec une héroïne rebelle qui n'a pas peur de clamer ses revendications !