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La France Empire

La Revue dessinée

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En Guyane, de jeunes autochtones enlevés, francisés et christianisés de force. En Algérie, le viol comme arme de guerre pour terroriser la population. En Polynésie, des essais nucléaires "sans risque" qui irradient les locaux. Partout où la colonisation française est passée, elle a laissé des blessures encore grandes ouvertes aujourd'hui. La Revue Dessinée documente depuis de nombreuses années ce sinistre héritage en Afrique, en Amérique, en Océanie ou dans les territoires d'Outre-Mer. Elle rassemble pour la première fois dans cet album huit enquêtes choc qui mettent en évidence un déni national.

Par La Revue dessinée
Chez Casterman

|

Auteur

La Revue dessinée

Editeur

Casterman

Genre

Divers

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La France Empire

La Revue dessinée

Paru le 10/06/2026

256 pages

Casterman

26,50 €

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Scannez le code barre 9782203312456
9782203312456
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