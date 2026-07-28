Philosophie Tle

Et si la philosophie devenait enfin claire, structurée et accessible ? Cet ouvrage propose une méthode concrète et efficace pour réussir l'épreuve du bac de philosophie. Grâce à une approche pédagogique et à la métaphore originale de "l'immeuble des philosophes" , il rend visibles les étapes essentielles de l'argumentation : comprendre un sujet, formuler une idée, la développer, la nuancer et construire un raisonnement solide. Véritable guide pas à pas, ce livre accompagne l'élève dans toutes les phases de la réflexion. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre une méthode, mais d'entrer dans une manière de penser : organiser ses idées, prendre du recul, relier les concepts et argumenter avec justesse. Parsemé d'exercices, cet ouvrage propose des outils simples pour mieux comprendre son fonctionnement face à l'exercice : dépasser le blocage, clarifier sa pensée, gagner en confiance. Pensé pour les élèves de terminale, il constitue également un outil précieux pour toute personne amenée à argumenter, du BTS aux autres études supérieures. Maud Bierry est enseignante de philosophie et de culture générale, praticienne en psychothérapie (Thérapie Comportementale et Cognitive (TCC), thérapie d'acceptation et d'engagement (ACT), Art-thérapie), fondatrice de l'accompagnement Entéléchie, une approche qui relie réflexion philosophique, compréhension des émotions et pratiques d'introspection créatives. Elle conçoit des outils pédagogiques et d'exploration personnelle qu'elle partage sur Instagram (@rencontre_entelechie), et propose sur TikTok (rencontre_entelechie) des contenus de méthodologie pour apprendre à argumenter, structurer sa pensée et réussir les épreuves.