Une nouvelle bébête irrésistible, pour agrandir la collection. Maël bébé gazelle a plein d'énergie ! Il passe saluer tous ses copains sous le soleil du désert... et quand vient la nuit, il s'endort à leurs côtés après une journée bien chargée ! Un petit récit à raconter et à jouer par les parents, une histoire qui prend vie grâce à une chouette marionnette pour une lecture pétillante et rigolote. Le tout-petit devient l'acteur enthousiaste d'une première lecture très interactive dans un livre qu'il peut s'approprier.