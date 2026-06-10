L'entretien avec le jury catégories A et A+

REUSSIR LES ORAUX DE CATEGORIES A ET A+ - Une présentation détaillée du cadre des concours et des examens professionnels de catégories A et A+. - Une approche complète pour maîtriser tous les aspects de la présentation de son parcours professionnel, des attentes des jurys à la valorisation de ses atouts. - Mises en situation et questions du jury : parcours et investissement professionnel / environ-nement professionnel / management / culture administrative / politiques publiques / opinion, etc. - Des recommandations, des entraînements et des annexes pour aller plus loin dans la maîtrise de l'oral.