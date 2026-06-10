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L'entretien avec le jury catégories A et A+

Sylvie Beyssade, Frantz Badufle, Valentin Sartre

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Par Sylvie Beyssade, Frantz Badufle, Valentin Sartre
Chez Dunod

|

Auteur

Sylvie Beyssade, Frantz Badufle, Valentin Sartre

Editeur

Dunod

Genre

Concours administratifs

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L'entretien avec le jury catégories A et A+

Sylvie Beyssade, Frantz Badufle, Valentin Sartre

Paru le 10/06/2026

176 pages

Dunod

17,90 €

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