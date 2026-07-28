Ce manuel permet une approche du Droit commercial grâce à un cours complet illustré par des extraits de décisions de justice, des cas pratiques corrigés et des quizz. L'exposé s'attache à donner une vision claire et synthétique du droit commercial sans pour autant écarter les précisions que nécessitent les questions techniques. Les notions sont envisagées de manière structurée pour faciliter la maîtrise des connaissances. Les éléments théoriques sont accompagnés des principaux textes de loi et illustrés par des arrêts de la Cour de cassation. Cet ouvrage s'articule autour d'une partie consacrée à l'activité commerciale et une partie réservée à la notion de fonds de commerce. Il est destiné aux étudiants en Licence de Droit, en Licence d'administration économique et sociale (AES), à ceux des écoles de commerce, des IUT et aux candidats préparant les examens ou les concours d'accès aux professions du droit. Biographie : Luc Paulet est maître de conférences en Droit privé à l'Université de Rouen.