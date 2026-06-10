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Demain, l'IA aux commandes

Lê Nguyên Hoang

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L'IA agentique, la nouvelle génération d'intelligences artificielles, est en passe de devenir la prochaine révolution technologique. Aujourd'hui, les IA ne sont plus seulement consultatives, elles disposent de droits exécutifs. Vous voulez réserver votre prochain voyage ? Elles se chargent pour vous de comparer les offres, de réserver transport et hôtel, et de... débiter votre carte bancaire. Vous voulez lancer votre start-up ? Elles se chargent des opérations administratives, des relances des clients et du développement de votre site web. Mais peut-on vraiment faire confiance à ces IA ? Tout comme aux entreprises qui les instruisent et les gèrent ? Ce livre creuse ces questions, en s'appuyant sur une explication rigoureuse et pédagogique de la conception de ces IA, pour ensuite évaluer leur potentiel et leurs failles critiques de cybersécurité, afin de mieux cerner les cas d'usage raisonnables. Enfin, il replace ces technologies dans le contexte social, juridique et géopolitique, nous donnant ainsi toutes les clés pour décider si nous devrions confier les nôtres aux IA... ou pas.

Par Lê Nguyên Hoang
Chez Dunod

|

Auteur

Lê Nguyên Hoang

Editeur

Dunod

Genre

Intelligence artificielle

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Demain, l'IA aux commandes

Lê Nguyên Hoang

Paru le 10/06/2026

176 pages

Dunod

17,90 €

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Scannez le code barre 9782100891337
9782100891337
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