La Physique des olympiades internationales Tle

Un livre d'entraînement à la préparation des Olympiades internationales de Physique avec : - Un cours clair dans lequel sont insérés des entraînements permettant de contrôler la compréhension. - Plus de 400 exercices et leurs corrigés détaillés en fin de chapitre, dont une bonne part issue d'annales de concours (olympiades, concours général, concours des grandes écoles d'ingénieurs, etc.) - Sur www. physica. fr, les compléments du livre : animations, programmes, vidéos, conseils méthodologiques, travaux pratiques, etc. Cette 2e édition, revue et enrichie, intègre de nouveaux exercices, des schémas améliorés et une mise en page optimisée pour faciliter la lecture.