La Physique des olympiades internationales Tle

Un livre d'entraînement à la préparation des Olympiades internationales de Physique avec : - Un cours clair dans lequel sont insérés des entraînements permettant de contrôler la compréhension. - Plus de 400 exercices et leurs corrigés détaillés en fin de chapitre, dont une bonne part issue d'annales de concours (olympiades, concours général, concours des grandes écoles d'ingénieurs, etc.) - Sur www. physica. fr, les compléments du livre : animations, programmes, vidéos, conseils méthodologiques, travaux pratiques, etc. Cette 2e édition, revue et enrichie, intègre de nouveaux exercices, des schémas améliorés et une mise en page optimisée pour faciliter la lecture.
Commenter ce livre