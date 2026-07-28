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La Physique des olympiades internationales Tle

Matthieu Quéval

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Un livre d'entraînement à la préparation des Olympiades internationales de Physique avec : - Un cours clair dans lequel sont insérés des entraînements permettant de contrôler la compréhension. - Plus de 400 exercices et leurs corrigés détaillés en fin de chapitre, dont une bonne part issue d'annales de concours (olympiades, concours général, concours des grandes écoles d'ingénieurs, etc.) - Sur www. physica. fr, les compléments du livre : animations, programmes, vidéos, conseils méthodologiques, travaux pratiques, etc. Cette 2e édition, revue et enrichie, intègre de nouveaux exercices, des schémas améliorés et une mise en page optimisée pour faciliter la lecture.

Par Matthieu Quéval
Chez Ellipses

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Auteur

Matthieu Quéval

Editeur

Ellipses

Genre

Physique, Chimie

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La Physique des olympiades internationales Tle

Matthieu Quéval

Paru le 28/07/2026

640 pages

Ellipses

28,00 €

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Scannez le code barre 9782340116665
9782340116665
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