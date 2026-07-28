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#Essais

Le marketing en schémas

Imed Ben Nasr, Nasr imed Ben

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L'objectif de la collection " Le droit en schémas " est de proposer des ouvrages facilitant la compréhension et la mémorisation des questions juridiques. Chaque question est ainsi envisagée selon deux approches juxtaposées : - le cours traditionnel en page de gauche, - des schémas explicatifs en page de droite. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Licence et Master de Gestion, aux étudiants d'Ecoles de commerce, aux étudiants d'IAE et aux étudiants de BUT. Biographie : Imed Ben Nasr est enseignant-chercheur, docteur en gestion et professeur de marketing à l'Excelia Business School de La Rochelle.

Par Imed Ben Nasr, Nasr imed Ben
Chez Ellipses

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Auteur

Imed Ben Nasr, Nasr imed Ben

Editeur

Ellipses

Genre

Marketing

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Le marketing en schémas

Imed Ben Nasr, Nasr imed Ben

Paru le 28/07/2026

300 pages

Ellipses

26,00 €

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