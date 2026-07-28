Le marketing en schémas

L'objectif de la collection " Le droit en schémas " est de proposer des ouvrages facilitant la compréhension et la mémorisation des questions juridiques. Chaque question est ainsi envisagée selon deux approches juxtaposées : - le cours traditionnel en page de gauche, - des schémas explicatifs en page de droite. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Licence et Master de Gestion, aux étudiants d'Ecoles de commerce, aux étudiants d'IAE et aux étudiants de BUT. Biographie : Imed Ben Nasr est enseignant-chercheur, docteur en gestion et professeur de marketing à l'Excelia Business School de La Rochelle.