Le Pacifique ne peut plus être pensé comme un simple lointain océanique. Par son immensité, par la diversité de ses sociétés insulaires et littorales, par l'importance de ses routes maritimes, de ses câbles sous-marins, de ses ressources et de ses zones économiques exclusives, il occupe désormais une place centrale dans les recompositions contemporaines du monde. Longtemps perçu depuis l'Europe comme un espace de distance, de dispersion et de marges, il apparaît aujourd'hui comme un espace relationnel, parcouru, habité, approprié, gouverné, disputé et représenté. La formule de la "mer d'îles" invite à dépasser les lectures continentales qui réduisent les sociétés océaniennes à l'isolement ou à la petitesse. Elle permet de comprendre le Pacifique comme un ensemble de mobilités, de mémoires, de territorialités maritimes, de réseaux et d'appartenances multiples. Le Pacifique contemporain associe des façades continentales puissamment intégrées à la mondialisation, des archipels soumis à de fortes contraintes de distance, des métropoles littorales de rang mondial, des Etats insulaires aux vastes espaces maritimes, des territoires non souverains, des espaces ultramarins, des marges disputées et des milieux particulièrement exposés aux changements globaux. Il constitue à la fois un océan-monde, une interface majeure des échanges, un laboratoire des vulnérabilités environnementales et un théâtre de rivalités géopolitiques. Penser le Pacifique aujourd'hui revient ainsi à interroger les rapports entre mer et territoire, distance et relation, insularité et connectivité, vulnérabilité et résilience, ressources et souverainetés, représentations héritées et centralités nouvelles. Loin d'être une périphérie vide, le Pacifique s'impose comme l'un des espaces où se lisent le plus nettement les tensions du monde contemporain.