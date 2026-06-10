Mène l'enquête ! Fâcheuse disparition CE1-CE2

Dans un prestigieux salon de beauté à Rome, un vol spectaculaire vient d'être commis : une perruque en or incrustée de pierres précieuses a été dérobée ! Aidée de ses fidèles adjoints, l'enquêtrice Numeroni doit inspecter les lieux, interroger les six suspects et suivre la piste des indices cachés dans chaque décor pour retrouver au plus vite la précieuse perruque... Résous des énigmes passionnantes et utilise les mathématiques comme de vrais outils de détective pour progresser dans l'enquête ! Au fil des activités, développe tes capacités de déduction tout en révisant les notions de maths du CE1 et du CE2. Dans ce tome sont abordés : - les nombres jusqu'à 100 ; - le calcul mental ; - les tables de multiplication ; - les figures géométriques ; - les mesures et les conversions ; - la résolution de problèmes. 1 enquête à résoudre, 6 suspects, 1 seul coupable !