Le droit des assurances en tableaux

L'objectif de la collection "Le droit en fiches et en tableaux" est de proposer des ouvrages facilitant la compréhension et la mémorisation des questions juridiques. Chaque question est ainsi envisagée selon deux approches juxtaposées : - le cours traditionnel en page de gauche, - des tableaux synthétiques en page de droite. Très didactique, ce manuel de droit des assurances a été conçu à partir de trois choix méthodologiques : - la mise en avant des distinctions fondamentales, - la reprise des mêmes problèmes sous des angles différents, - un effort de mise en perspective afin de faciliter la réflexion et la compréhension des continuités et des ruptures. Il est destiné aux étudiants en Master de Droit et aux candidats préparant le concours d'accès au Centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA). Coordination : Amandine Cayol est professeur de droit privé à la Faculté de Droit de Caen, membre de l'Institut caennais de recherche juridique (ICReJ) et membre associée du LexFEIM, dont elle codirige un axe de recherches. Rodolphe Bigot est maître de conférences en Droit privé et sciences criminelles à l'UFR Droit de l'Université du Mans et codirecteur des licences Assurance Banque Finance et Métiers du Notariat. Ils ont supervisé une équipe nationale de 22 doctorants, maîtres de conférences et professeurs en droit privé pour l'écriture de cet ouvrage.