Method'Philo

TEST : CET OUVRAGE EST-IL FAIT POUR VOUS ? Avant d'ouvrir l'ouvrage, répondez aux questions suivantes : Voulez-vous comprendre ce qu'on attend de vous en philosophie en Terminale, l'année du bac ? OUI NON Voulez-vous apprendre à analyser un sujet de dissertation et à le problématiser ? OUI NON Voulez-vous réussir à argumenter vos idées sans tomber dans l'écueil de la récitation ? OUI NON Voulez-vous savoir comment construire un raisonnement pour éviter le hors-sujet ? OUI NON Voulez-vous maîtriser les étapes d'analyse qui permettent d'expliquer un texte sans le paraphraser ? OUI NON Voulez-vous lire des exemples de corrigés ? OUI NON Voulez-vous mettre toutes les chances de votre côté le jour de l'épreuve de philosophie ? OUI NON SOLUTION DU TEST : Si vous avez répondu OUI au moins une fois, ne cherchez plus, Méthod' est fait pour vous ! MéthodiX est la collection de référence d'ouvrages à l'usage des élèves de Seconde, Première, Terminale, des étudiants de premier cycle et des classes préparatoires. Outil unique pour préparer efficacement le passage en Première, en Terminale, le baccalauréat, les examens ou les concours selon les cas, chaque ouvrage de la collection contient : - toutes les méthodes essentielles sur un sujet donné, - les astuces à connaître et les erreurs à éviter, - des conseils pour préparer les épreuves du jour J, - des exercices, des exemples... Jérémy Caron est professeur agrégé de philosophie au lycée d'Artois (académie de Lille) et chargé de cours à l'université de Lille.