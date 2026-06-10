J'aime ma planète !

Ces derniers temps, Chloé s'intéresse de plus en plus à la protection de l'environnement. Elle veut s'engager pour la planète ! Quand un journal lance un concours pour les journalistes en herbe, la jeune fille n'hésite pas une seconde à s'inscrire. Son sujet est tout trouvé : l'écologie au collège ! Mais Chloé va vite découvrir qu'il n'est pas si simple de faire bouger les choses... et les mentalités ! Retrouvez les aventures de trois meilleures amies au collège ! - Une maquette agrémentée d'illustrations en couleur ! - Un texte placé sous le signe de l'amitié et du quotidien - Une histoire au plus près des préoccupations des enfants, sur la thématique de la protection de la planète Dès 8 ans.