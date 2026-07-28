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Les Amériques des années 1560 aux années 1660

Rudy Chaulet, Borromée Cavro

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Au cours de la période d'un siècle qui débute dans les années 1560, le continent américain, dont la population autochtone s'est effondrée à la suite des premières phases de conquête ibérique, voit son territoire convoité par de nouveau candidats à la colonisation atlantique : France, Angleterre, Provinces-Unies, tentent de s'implanter au Nord, au Sud et aux Caraïbes et transforment profondément les paysages et les écosystèmes. Alors qu'Espagne et Portugal consolident et organisent leurs empires, ils doivent faire face à la concurrence, forcément conflictuelle, des nouveaux venus. Cette époque est aussi celle de l'essor de la traite des Africains emmenés captifs vers les nouvelles colonies et dont l'exploitation contribue à la naissance de la modernité européenne. Ce livre collectif esquisse un état des lieux de la colonisation de 1560 à 1660 tout en soulignant les phénomènes de domination, d'encadrement des populations coloniales, d'appropriations, mais aussi d'échanges dont les Amériques plurielles ont été le théâtre, qui font du nouveau continent le territoire principal d'une première mondialisation. Il propose aussi des exercices aux futurs candidats.

Par Rudy Chaulet, Borromée Cavro
Chez Ellipses

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Auteur

Rudy Chaulet, Borromée Cavro

Editeur

Ellipses

Genre

Généralités

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Les Amériques des années 1560 aux années 1660

Rudy Chaulet, Borromée Cavro

Paru le 28/07/2026

352 pages

Ellipses

29,00 €

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