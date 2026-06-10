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#Album jeunesse

Stitch Expérience 624

Disney

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Une histoire inédite et drôle d'Angel, l'amie de Stitch, pour les 4-6 ans ! L'Expérience 624, renommée Angel, a été créée pour causer le chaos grâce à sa voix. Alors que le professeur Jumba Jookiba pensait avoir résolu ce problème, une petite erreur provoque un énorme bouleversement ! Dès qu'elle se met à chanter, les personnalités de Lilo, Jumba et Pikly s'inversent. Stitch et Angel vont devoir trouver une solution... avant que la situation ne devienne totalement incontrôlable !

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Hachette

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Stitch Expérience 624

Disney

Paru le 10/06/2026

64 pages

Hachette

8,95 €

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Scannez le code barre 9782017344377
9782017344377
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