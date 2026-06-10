Stitch Expérience 624

Une histoire inédite et drôle d'Angel, l'amie de Stitch, pour les 4-6 ans ! L'Expérience 624, renommée Angel, a été créée pour causer le chaos grâce à sa voix. Alors que le professeur Jumba Jookiba pensait avoir résolu ce problème, une petite erreur provoque un énorme bouleversement ! Dès qu'elle se met à chanter, les personnalités de Lilo, Jumba et Pikly s'inversent. Stitch et Angel vont devoir trouver une solution... avant que la situation ne devienne totalement incontrôlable !