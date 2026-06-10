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Les Larmes de Te Fiti

Keala Kendall

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Et si Vaiana avait détruit le coeur de la déesse ? Après un terrible combat contre Te K , les pires craintes de Vaiana se réalisent : le coeur de Te Fiti est détruit, Maui est figé dans la roche volcanique, et les ténèbres menacent d'engloutir son île. Vaiana n'est pas sortie indemne de l'affrontement : elle est touchée par une malédiction qui menace de la consumer petit à petit. Prête à tout pour arranger la situation, elle échoue sur une île déjà rongée par le fléau. Toute vie y a disparu, à l'exception d'une seule survivante. La jeune femme, Noe, navigatrice experte, a une idée pour restaurer le coeur : utiliser les larmes de Te Fiti, des gemmes imprégnées de l'essence de la déesse. Le problème ? Les larmes seraient dispersées dans le royaume des monstres. Ensemble, les deux jeunes femmes se lancent dans une mission impossible pour retrouver ces puissantes larmes perdues. Vaiana parviendra t elle à restaurer le coeur au milieu des secrets et des monstres ? Ou le fléau dévorera t il tout ce qu'elle chérit ?

Par Keala Kendall
Chez Hachette

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Auteur

Keala Kendall

Editeur

Hachette

Genre

Mondes fantastiques

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Les Larmes de Te Fiti

Keala Kendall

Paru le 10/06/2026

400 pages

Hachette

22,00 €

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Scannez le code barre 9782017283447
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