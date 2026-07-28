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IELTS General Training made easy

Marie-Virginie Speller

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Ce livre comprend des rappels de grammaire anglaise, des méthodes de compréhension de texte ainsi que des listes de vocabulaire organisées par thème, l'ensemble étant essentiel pour l'IELTS® General Training (International English Language Testing System). l'IELTS® General Training (International English Language Testing System) évalue la capacité à utiliser l'anglais dans des contextes quotidiens, professionnels et sociaux. Il mesure l'aisance à communiquer dans des situations pratiques de la vie de tous les jours et en milieu de travail. De nombreux exercices ainsi qu'un test blanc sont proposés afin que le lecteur se familiarise avec la structure de l'épreuve et évalue son niveau. L'ouvrage est également accompagné d'enregistrements audio permettant de travailler les parties "Listening" et "Speaking" dans des conditions proches de l'examen.

Par Marie-Virginie Speller
Chez Ellipses

|

Auteur

Marie-Virginie Speller

Editeur

Ellipses

Genre

TOEFL, TOEIC, IELTS, BULATS

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IELTS General Training made easy

Marie-Virginie Speller

Paru le 28/07/2026

250 pages

Ellipses

22,00 €

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Scannez le code barre 9782340118591
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