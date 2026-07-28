Guide de préparation au CAPES et à l'Agrégation de Philosophie

Contrairement aux méthodologies classiques des exercices philosophiques, ce petit guide n'entend point proposer des conseils généraux et abstraits qu'il incomberait au candidat d'appliquer le moins mal possible en les ajustant (de manière souvent hasardeuse) au contexte concret de la préparation aux concours de philosophie. Il s'agit bien au contraire de partir d'un tel contexte et de ses contraintes spécifiques, afin de proposer, dans un style direct et accessible, une conception résolument pragmatique de la méthode de la dissertation, de la leçon et de l'explication de texte. Plus largement, on entend proposer ici une " boîte à outils " méthodologique permettant de prendre en compte l'ensemble des paramètres et des étapes de la préparation : mise en évidence des réquisits d'un concours de philosophie, organisation générale du travail préparatoire sur les épreuves, prise en compte de la spécificité des épreuves écrites et orales, outils et conseils en vue de la constitution d'une culture philosophique adaptée à sa mise en oeuvre dans les épreuves du concours. Une telle contextualisation de la méthodologie philosophique a pour vocation de donner au candidat une vision réaliste et cohérente de la meilleure manière de réussir les concours de philosophie. Olivier Tinland est Professeur de Philosophie à l'Université de Montpellier Paul-Valéry.