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#Essais

Régimes et mouvements autoritaires en Europe

Marie-Bénédicte Vincent

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Consacré aux mouvements et régimes autoritaires de l'Europe de l'entre-deux-guerres, cet ouvrage collectif répond à trois questionnements historiographiques. Le premier porte sur les spécificités du terrain européen et de la chronologie 1918-1939 ; le deuxième a trait aux différences et malgré tout interactions entre autoritarismes et fascismes ; le troisième se rapporte aux circulations transnationales à l'oeuvre dans cet espace, qu'il s'agisse d'hommes et de femmes, d'idées et de publications, d'expérimentations et de pratiques entre les nombreux pays gagnés aux idées autoritaires de droite et d'extrême droite.

Par Marie-Bénédicte Vincent
Chez Ellipses

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Auteur

Marie-Bénédicte Vincent

Editeur

Ellipses

Genre

Généralités

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Régimes et mouvements autoritaires en Europe

Marie-Bénédicte Vincent

Paru le 28/07/2026

352 pages

Ellipses

29,00 €

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Scannez le code barre 9782340116351
9782340116351
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