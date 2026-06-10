Après un terrible accident de voiture, Abbi se retrouve prisonnière de son propre corps. A la clinique de rééducation, la douleur, la peur et la perte de confiance l'empêchent de progresser, malgré les efforts de l'équipe médicale. Elle n'aspire plus qu'à une chose : rentrer chez elle et fuir ce quotidien qui la confronte sans cesse à ses limites. L'arrivée de David Rivers, étudiant en physiothérapie, marque un tournant. Par sa douceur, sa patience et sa manière unique d'instaurer un climat de sécurité, il parvient à apaiser les angoisses d'Abbi là où les autres ont échoué. Peu à peu, le toucher cesse d'être une menace pour devenir un refuge. Mais David porte en lui un passé douloureux, capable de fragiliser l'équilibre qu'ils construisent ensemble. Alors que les sentiments naissent, Abbi devra affronter ses peurs les plus profondes et comprendre que, comme la guérison, aimer demande du courage, de la confiance... et du temps.