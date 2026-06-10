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Les cent vues d'Utagawa Tome 2

Akimi Yoshida

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Alors que les cerisiers en fleurs annoncent le retour du printemps dans la station thermale de Kajikazawa, Kazuki et son amie d'enfance Tae, se replongent dans le passé à travers les photos de jeunesse de Tamiko, la patronne de l'auberge Azumaya. Hier comme aujourd'hui, l'amour fleurit dans les ruelles de la petite ville... et Kazuki a de plus en plus de mal à rester simple spectateur de ces histoires de coeur. C'est un immense plaisir d'accueillir de nouveau Akimi Yoshida avec Les Cents Vues d'Utagawa, sa toute dernière oeuvre en date. Le récit se déroule dans le même univers que Kamakura Diary, sans en être un dérivé. L'histoire suit Kazuki, apprenti préposé aux bains dans une auberge, où il vit avec son petit frère Mamoru. Autour d'eux gravitent des adultes dont les failles et les passés complexes se dévoilent peu à peu. Yoshida explore avec finesse l'amitié, les premiers émois et les liens tissés dans l'enfance, notamment avec Tae, la petite-fille de l'aubergiste, revenue s'installer au village. Fidèle au style de l'autrice, le quotidien y est décrit avec une douceur qui laisse transparaître drames intimes et émotions intenses. Un titre subtil et profondément humain, qui enrichit magnifiquement l'univers de Yoshida dans notre catalogue.

Par Akimi Yoshida
Chez Panini comics

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Auteur

Akimi Yoshida

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

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Les cent vues d'Utagawa Tome 2

Akimi Yoshida

Paru le 10/06/2026

192 pages

Panini comics

8,29 €

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Scannez le code barre 9791039145381
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