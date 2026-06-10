Ce manifeste pour l'architecture, absolument inédit, repousse les limites de la discipline jusqu'à envisager une oeuvre architecturale non plus comme un édifice mais comme l'expérience d'un lieu, l'incarnation d'un site, le sentiment d'un paysage. Il nous propose de renouer avec les origines de l'architecture et de revenir à son essence pour formuler une nouvelle vision du métier d'architecte où "les plus beaux mètres carrés sont ceux que l'on ne construit pas" mais ceux que l'on révèle, ceux que l'on embellit et ceux auxquels on s'accorde, comme on accorde un instrument à la musique du monde.