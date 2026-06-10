Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman jeunesse

Le journal qui pue de Marcellin Reblochou

Claire Renaud, Vincent Caut

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les Reblochou ont bien travaillé alors cet été, ils partent en... vacances ! Direction le camping de la plage ! Enfin, c'est maman qui a choisi la destination. Papi Reblochou, lui, préférait largement rester à la montagne à traire les chèvres. D'ailleurs il ne se prive pas pour le leur fait sentir. Au camping, il n'arrête pas de râler : contre l'inconfort des tentes, le bruit des gens, le fromage de brebis de la région... Il va falloir ruser pour que Papi adopte lui aussi " l'esprit camping " ! Un journal intime drôle et savoureux Dans ce deuxième tome, Marcellin se fait une fois de plus le chroniqueur des péripéties familiales, avec beaucoup d'humour et de tendresse. Quand une famille de fromagers des alpages découvre l'océan pour la première fois, il faut s'attendre à un récit haut en couleur ! Un duo autrice-illustrateur de choc L'écriture tendre et piquante de Claire Renaud (prix des Incorruptibles, prix du polar jeunesse à Quais du polar) est rythmée par des illustrations truculentes signées Vincent Caut, le dessinateur de la bd Avni.

Par Claire Renaud, Vincent Caut
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Claire Renaud, Vincent Caut

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le journal qui pue de Marcellin Reblochou par Claire Renaud, Vincent Caut

Commenter ce livre

 

Le journal qui pue de Marcellin Reblochou

Claire Renaud, Vincent Caut

Paru le 10/06/2026

100 pages

Bayard jeunesse

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036390555
9791036390555
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.