Le journal qui pue de Marcellin Reblochou

Les Reblochou ont bien travaillé alors cet été, ils partent en... vacances ! Direction le camping de la plage ! Enfin, c'est maman qui a choisi la destination. Papi Reblochou, lui, préférait largement rester à la montagne à traire les chèvres. D'ailleurs il ne se prive pas pour le leur fait sentir. Au camping, il n'arrête pas de râler : contre l'inconfort des tentes, le bruit des gens, le fromage de brebis de la région... Il va falloir ruser pour que Papi adopte lui aussi " l'esprit camping " ! Un journal intime drôle et savoureux Dans ce deuxième tome, Marcellin se fait une fois de plus le chroniqueur des péripéties familiales, avec beaucoup d'humour et de tendresse. Quand une famille de fromagers des alpages découvre l'océan pour la première fois, il faut s'attendre à un récit haut en couleur ! Un duo autrice-illustrateur de choc L'écriture tendre et piquante de Claire Renaud (prix des Incorruptibles, prix du polar jeunesse à Quais du polar) est rythmée par des illustrations truculentes signées Vincent Caut, le dessinateur de la bd Avni.