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Culture générale - Choisir le juste mot

Patrick Dupouey

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Pour penser juste, il faut être chez soi dans les mots. Dissertations et exercices écrits, exposés et entretiens oraux sont soumis à l'exigence d'un usage précis du vocabulaire. La langue est riche d'une multitude de termes dont la proximité rend la distinction délicate : - éthique / morale - dictature / totalitarisme - laïcité / athéisme - concret / réel - vérité / réalité - communisme / socialisme / marxisme - ... Les employer les uns pour les autres, c'est s'interdire toute réflexion sérieuse. Mais prêter attention à leur parenté, méditer leurs ressemblances et leurs différences, c'est voir s'éclairer le sens de chacun d'eux et savoir mieux de quoi l'on parle. Ce dictionnaire, original dans son principe, examine près de trois cents distinctions conceptuelles. Au total, près de sept cents termes sont précisés, tous essentiels pour la réflexion sur une multitude de sujets. Non pour le plaisir d'introduire de vaines subtilités, mais afin de mieux réfléchir, par les mots et au-delà des mots, aux choses qu'ils désignent. Un classement thématique des distinctions conceptuelles permet au lecteur d'orienter sa recherche vers les différents domaines dans lesquels il désire approfondir sa réflexion et rendre son expression plus précise.

Par Patrick Dupouey
Chez Ellipses

|

Auteur

Patrick Dupouey

Editeur

Ellipses

Genre

Prépas HEC

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Culture générale - Choisir le juste mot

Patrick Dupouey

Paru le 28/07/2026

480 pages

Ellipses

28,00 €

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