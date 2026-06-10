This Dark Heart

Accepter ses ténèbres pour retrouver la lumière... et l'amour. Dans un monde où les daayan, des esprits qui prennent possession des humains, rôdent la nuit, les enchanteurs d'Agraal sont les seuls à pouvoir défendre le royaume. Lors du grand bal d'Agraal, la princesse Thiya découvre qu'elle est une aethani capable de contrôler l'ether, attirant l'attention du mage Isaac. Pour entrainer la princesse sur la ligne de front, Isaac prend en otage Amara, le grand amour de Thiya. La jeune femme, son frère Lochan et le mage Kaayan entreprennent alors un périlleux voyage pour sauver Amara. Kayan apprend à Thiya à contrôler ses prodigieux pouvoirs et à ne pas redouter de ressembler à sa tante Yesha, créatrice des daayans. Ténèbres et lumière étant indissociables, la princesse Thiya doit composer avec sa part d'ombre. Une romantasy inspirée de contes indiens Porté par une magie inspirée des contes d'Asie du Sud, ce roman fait la part belle aux émotions, à la puissance féminine et aux relations queer. Une aventure sensible, sombre et lumineuse à la fois. Un parcours initiatique intense et sensible Parfaite dès 13 ans, cette histoire d'amour, de courage et de dualité offre un message fort : on peut grandir en faisant la paix avec ses zones d'ombre. Une lecture vibrante et pleine d'espoir.